Os dois encontros diante da equipa nipónica estão agendados para as 20:00, no Centro de Congressos de Matosinhos.

A equipa das 'quinas' terminou a fase de qualificação com 15 pontos, mais três do que a segunda colocada Finlândia.

A fase final do Campeonato do Mundo da modalidade vai decorrer no Uzbequistão, de 14 de setembro a 06 de outubro.

Portugal venceu a última edição do Mundial, em 2021, ao bater na final a Argentina, por 2-1, numa competição que decorreu na Lituânia.

AJC // AMG

Lusa/Fim