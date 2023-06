De acordo com os dados estatísticos que constam de cada um dos sites oficiais das ligas de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Países Baixos, Portugal, Bélgica, Escócia e Áustria, nenhuma outra teve tantas faltas assinaladas por encontro quanto a prova lusa.

No total das 34 jornadas e dos 306 jogos realizados foram marcadas 8.681 infrações na I Liga portuguesa - sétima classificada na hierarquia da UEFA - ou seja uma média de 28,4 por partida.

A segunda pior marca pertenceu ao campeonato austríaco, o último posicionado no top 10 da UEFA, que registou 27,5 infrações por encontro, num total de 5.339 faltas em 194 jogos, enquanto a liga da Bélgica surge a seguir, com 25,2 faltas por partida (7.696 em 306 jogos).

Em sentido inverso, o campeonato dos Países Baixos (Eredivisie) não chegou sequer às 20 faltas em média (19,8), seguindo-se Inglaterra (Premier League), com 21,1, e Alemanha (Bundesliga), com 22,6.

Também no capítulo dos cartões, Portugal ficou na 'cauda' do top 10, com uma média de 5,6 cartões exibidos por jogo, entre amarelos e vermelhos. Nos 306 jogos do campeonato luso, os árbitros mostraram um total de 1.606 amarelos e 112 vermelhos.

A La Liga (Espanha), com 5,1 cartões por partida, e a Serie A (Itália), com 4,6, aparecem logo acima do campeonato luso, enquanto a Eredivisie, tal como sucedeu na vertente das faltas, foi a prova com menor média de cartões (três), seguida de muito perto pela Ligue 1 (França), com 3,3, e da Premier League, com 3,7.

De resto, Portugal teve a média mais elevada de cartões amarelos (5,2) e só não repetiu o resultado nos vermelhos porque, neste particular, a Espanha teve um registo pior, com 0,4 contra 0,36 da liga lusa.

- Dados disciplinares das 10 principais ligas da UEFA em 2022/23 (ordenado por média de faltas): País Jogos Faltas Média (faltas) CA CV Média (cartões) ========================================================================================== Países Baixos 306 6.046 19,8 870 41 3,0 Inglaterra 380 8.032 21,1 1.375 30 3,7 Alemanha 306 6.907 22,6 1.220 43 4,1 Escócia 228 5.242 23,1 889 67 4,2 Itália 381 9.320 24,5 1.663 69 4,6 Espanha 380 9.340 24,6 1.815 137 5,1 França 380 9.423 24,8 1.220 97 3,3 Bélgica 306 7.696 25,2 1.258 93 4,4 Áustria 194 5.339 27,5 786 44 4,3 PORTUGAL 306 8.681 28,4 1.606 112 5,6

