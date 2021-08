De acordo com o Comité Paralímpico de Portugal (CPP), o lugar, que será ocupado por Ivo Rocha, foi confirmado hoje pelo Comité Paralímpico Internacional e atribuído através do "método de redistribuição de quotas".

Com a inclusão de Ivo Rocha, que competirá nos 100 metros bruços SB5, aumenta para seis o número de atletas na natação, a terceira modalidade com mais representantes depois do boccia e do atletismo, que contarão com 10 atletas cada.

Nos Jogos Tóquio2020, adiados no verão passado devido à pandemia de covid-19, Portugal vai contar com 33 atletas de oito modalidades, entre as quais duas estreantes: o badminton e a canoagem.

Em Tóquio, entre 24 de agosto e 05 de setembro, os atletas portugueses vão também participar nas competições de ciclismo, equestre e judo.

Em relação aos Jogos Rio2016, dos quais saiu com quatro medalhas de bronze, Portugal leva menos quatro atletas, mas aumentou de sete para oito o número de modalidades nas quais estará representado nos Jogos Paralímpicos, que decorrerão entre 24 de agosto e 05 de setembro.

