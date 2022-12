O defesa central e o lateral esquerdo, ambos do Paris Saint-Germain, dificilmente vão voltar a jogar na fase final do Campeonato do Mundo e prosseguem com tratamento às respetivas lesões, sendo os únicos jogadores que constam no boletim clínico da equipa das 'quinas'.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador luso, Fernando Santos, dividiu o grupo em dois no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, para a realização dos habituais exercícios de aquecimento com e sem bola.

Só os três guarda-redes, Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá, efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

Portugal vai defrontar a Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, em jogo marcado para terça-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Lusail, e que será dirigido pelo mexicano César Ramos.

