Os 'lobos' não se livraram, no entanto, de algum sobressalto nos momentos finais, mas somaram mesmo o ponto de bónus ofensivo graças a uma diferença de três ensaios (6-3), apontados por Joris Moura (02, 60 minutos), Rodrigo Marta (09, 47), Vincent Pinto (30) e José Rebelo de Andrade (36).

Samuel Marques somou 10 pontos, em cinco transformações e assegurou a diferença no marcador, frente a uma Bélgica que conseguiu três toques de meta, por Florian Remue (20), Maximilien Hendrickx (40+3) e Jean-Baptiste Declercq (77), todos transformados por Hugo de Francq, que juntou ao pecúlio três penalidades (17, 26, 64).

Para 'carimbar o passaporte' para a Austrália, Portugal precisa, agora, de vencer apenas mais um dos próximos dois encontros do Grupo B do Rugby Europe Championship 2025 (REC25): contra a Alemanha, dia 09, novamente no Estádio do Restelo, ou na Roménia, uma semana depois, em 15 de fevereiro.

Ainda assim, o resultado foi claramente mais saboroso do que a exibição dos 'lobos', que acabaram o encontro em aparente desvantagem física frente aos belgas, mas tiveram o mérito de, com o 'coração', salvar dois ensaios com bola presa nos instantes finais da partida.

Após o sexto ensaio português, que colocou Portugal a vencer por 40-20, nada fazia prever que os 'diabos negros' pudessem reentrar na discussão do encontro, mas aparentaram melhor condição física nos últimos 20 minutos, aqueles que costumam ser decisivos nos jogos equilibrados.

Valeu, por isso, a vantagem conseguida na primeira hora de jogo, onde foram conseguindo capitalizar algumas boas jogadas à mão, que deixaram no ar algum 'perfume' do que encantou o mundo no Mundial de França2023, e aproveitar alguns erros infantis dos belgas nos seus últimos cinco metros.

A entrada forte de Portugal, com os primeiros ensaios de Moura e Marta, parecia querer afastar 'fantasmas' da derrota (10-6) de há um ano, em Mons, mas nas primeiras vezes que a Bélgica visitou a área de 22 metros portuguesa conseguiu sempre pontuar e foi para o intervalo claramente dentro do resultado (26-20), apesar de Vincent Pinto (30) e José Rebelo de Andrade (36) também terem cruzado a linha.

Os 'bis' de Marta e Moura, nos primeiros 20 minutos da segunda parte, pareciam ter colocado um ponto final na história do jogo (40-20), mas Portugal acabou por permitir aos belgas reentrarem na discussão.

Valeu, nos minutos finais, o 'coração' a defender a cinco metros da linha, evitando, com bola presa, dois ensaios dos belgas, que deixam Lisboa sem qualquer ponto e, por isso, com a vida mais complicada no que diz respeito ao apuramento para o Mundial.

Com este resultado, Roménia e Portugal lideram o Grupo B do REC25, ambos com cinco pontos, enquanto Bélgica e Alemanha não somaram qualquer ponto na primeira jornada.

Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Portugal - Bélgica, 40-30.

Ao intervalo: 26-20.

Sob arbitragem do georgiano Shota Tevzadze, as equipas alinharam:

- Portugal: David Costa, Luka Begic, Diogo Hasse Ferreira, José Madeira, José Rebelo de Andrade, João Granate, Nicolas Martins, Vasco Baptista, Samuel Marques, Joris Moura, Rodrigo Marta, Tomás Appleton, José Lima, Vincent Pinto e Simão Bento.

Jogaram ainda: Cody Thomas, Pedro Vicente, Anthony Alves, António Rebelo Andrade, Diego Pinheiro, Francisco Pinto Magalhães, Manuel Vareiro e Manuel Cardoso Pinto.

Ensaios (6): Joris Moura (02, 60), Rodrigo Marta (09, 47), Vincent Pinto (30), José Rebelo de Andrade (36).

Conversões (5): Samuel Marques (03, 10, 37, 48, 61).

Treinador: Simon Mannix

- Bélgica: Charles-Henri Berguet, Alexandre Raynier, Maxime Jadot, Gillian Benoy, Maximilien Hendrickx, Jean-Maurice Decubber, Jeremie Brasseur, William van Bost, Isaac Montoisy, Hugo de Francq, Dazzy Cornez, Jens Torfs, Florian Remue, Thomas Wallraf e Simeon Soenen.

Jogaram ainda: Basile van Parys, Alexis Cuffolo, Jean-Baptiste Declercq, Maurice Fromont, Hugues Bastin, Curtis Moucheron, Maxime Vacquier e Ervin Muric.

Ensaios (3): Florian Remue (20), Maximilien Hendrickx (40+3), Jean-Baptiste Declercq (77).

Conversões (x): Hugo de Francq (21, 40+4, 65).

Penalidades (x): Hugo de Francq (17, 26, 64).

Treinador: Laurent Dossat

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Charles-Henri Berguet (59) e José Madeira (80+1).

Assistência: cerca de 7.500 espetadores.

