Depois do desaire com a Alemanha (26-27) e do triunfo ante a Roménia (36-30), nas rondas anteriores, a equipa comanda por José António Silva bateu as nórdicas por larga margem e ao intervalo já vencia por 12 golos de diferença (22-10), na Pitesti Arena.

Luciana Rebelo, autora de 10 golos, foi a melhor marcadora das lusas e do encontro, bem secundada por Joana Semedo, que marcou sete em outras tantas tentativas.

No Grupo B, a Alemanha, segunda colocada, com os mesmos quatro pontos de Portugal (primeiro), defronta ainda hoje a Roménia, terceira, com dois. A Islândia é última, com zero.

A ordem de jogos do Main Round será conhecida assim que os desafios da fase preliminar terminarem.

