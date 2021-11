Com esta vitória, a seleção das 'quinas' assegurou o segundo lugar do grupo, com seis pontos, e o apuramento para as meias-finais, nas quais vai defrontar o primeiro classificado do Grupo B, a Rússia ou o Irão, que se defrontam hoje.

A seleção orientada por Mário Narciso conseguiu construir uma vantagem importante no primeiro período, com golos de Von (seis minutos), Bê Martins (10) e Rúben Brilhante (11) e voltou a ser claramente superior no segundo, superioridade essa materializada com os golos de Miguel Pintado (21) e Léo Martins (21), a despeito dos espanhóis terem reduzido por José Cintas, aos 23.

No derradeiro período, Portugal dilatou a vantagem, com golos de André Lourenço (28) e Rodrigo Pinhal (29), ambos de belo efeito e de pé esquerdo, e 'relaxou' um pouco perante o avolumar do resultado, permitindo que os espanhóis reduzissem para 7-4, graças a um 'hat-trick' de Chiky (29, 34 e 34).

No outro jogo do grupo, os Emirados Árabes Unidos derrotaram o Senegal no desempate por grandes penalidades (5-4, depois de um empate a três golos no fim do prolongamento), tendo a seleção africana assegurado o primeiro lugar, também com seis pontos, enquanto os Emirados Árabes Unidos somaram quatro.

No Grupo B, as seleções do Irão e da Rússia já 'carimbaram' a presença nas meias-finais (faltando conhecer qual será o vencedor e o segundo classificado), marcadas para sexta-feira, disputando-se a final no sábado.

