João Cancelo, aos 33 minutos, e Gonçalo Guedes, aos 38, apontaram os tentos da formação as 'quinas', ambos após assistências de Bernardo Silva.

Após duas jornadas, Portugal lidera o agrupamento, com os mesmos quatro pontos da República Checa, segunda, enquanto a Espanha, que está a jogar em Genebra, é terceira, com dois, e a Suíça quarta, ainda a zero.

