Com o convite a Simone Fragoso, que competiu na natação nos Jogos Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, Portugal passa a ter representação em 10 modalidades, número recorde na história lusa no evento, cuja edição de 2024 decorrerá entre 28 de agosto e 08 de setembro na capital francesa.

De acordo com o CPP, "Simone Fragoso vai competir na categoria de -41kg, naquela que será a estreia nacional na modalidade de powerlifting em Jogos Paralímpicos".

Com a entrada de Simone Fragoso, a Missão de Portugal aos Jogos Paralímpicos aumentou para 27 atletas em 10 modalidades, um novo recorde, depois das oito em Tóquio2020.

O boccia é a modalidade mais representada, com sete elementos, seguida do atletismo, com seis, e natação, com quatro.

Seguem-se a canoagem, o ciclismo e o judo, todos com duas, enquanto badminton, tiro, triatlo e o powerlifting apresentam um elemento, cada.

Portugal, que esteve representado nos Jogos Tóquio2020 por 33 atletas, somará em Paris2024 a sua 12.ª participação no evento, no qual conseguiu um total de 94 medalhas (25 medalhas de ouro, 30 de prata e 39 de bronze).

Lista de quotas conquistadas por Portugal e atletas definidos:

- Atletismo (6): A definir.

- Badminton (1): Beatriz Monteiro.

- Boccia (7): Ana Sofia Costa, José Gonçalves, Carla Oliveira, Ana Catarina Correia e três atletas ainda a designar da equipa BC1-BC2

- Canoagem (2): Alex Santos e Norberto Monteiro.

- Ciclismo (2): Luís Costa e Telmo Pinão.

- Natação (4): Daniel Videira, Diogo Cancela, Marco Meneses e Tomás Cordeiro.

- Judo (2): Miguel Vieira e Djibrilo Iafa.

- Powerlifting (1): Simone Fragoso

- Tiro (1): Margarida Lapa.

- Triatlo (1): Filipe Marques.

AO (RBA) // MO

Lusa/Fim