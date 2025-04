Portugal terminou o Grupo B da terceira etapa da competição em segundo lugar, resultado que assegura a presença entre as quatro melhores equipas do torneio e, consequentemente, garante que os 'lobos', que chegaram à Polónia em terceiro lugar da classificação agregada, serão uma das quatro melhores seleções das Challeneger Series.

Desta forma, Portugal e três outras seleções apuradas vão disputar, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 03 e 04 de maio, uma vaga nas World Rugby Sevens Series da próxima época com as quatro últimas seleções do principal circuito.

A seleção lusa assegurou a qualificação ao vencer hoje os dois primeiros encontros no Grupo B da etapa de Cracóvia, contra Japão (28-10) e Madagáscar (19-10).

Com a presença nas meias-finais já assegurada, Portugal perdeu o terceiro encontro do dia, frente ao Canadá (17-10).

Desta forma, a equipa orientada por Frederico Sousa vai defrontar, nas meias-finais, no sábado, a Alemanha, vencedora do Grupo A. A outra meia-final será disputada entre Canadá e Samoa.

As World Sevens Challenger Series 2025, compostas por duas etapas na África do Sul e uma na Polónia, são o primeiro patamar do apuramento para o Circuito Mundial de Sevens da World Rugby.

Apenas as oito melhores seleções do agregado das duas etapas da Cidade do Cabo, disputadas nos dois primeiros fins de semana de março, seguiram para o torneio de Cracóvia, na Polónia, que se disputa hoje e no sábado.

As quatro melhores seleções no final das três etapas apuram-se para o play-off das World Sevens Series, que se disputa em Los Angeles, Estados Unidos, em 03 e 04 de maio, entre os quatro últimos classificados do Circuito Mundial e os quatro apurados das 'Challenger'.

As melhores quatro seleções do play-off disputam o Circuito Mundial de 'sevens' na próxima época, juntamente com as oito primeiras classificadas da presente temporada.

Portugal procura recuperar um lugar no Circuito Mundial, onde foi seleção 'residente' entre 2012 e 2016.

