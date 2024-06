A seleção nacional tem o seu primeiro treino agendado para as 19:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O capitão Cristiano Ronaldo, que esteve em ação na última sexta-feira pelo Al Nassr na final da Taça da Arábia Saudita, deverá falhar o arranque, assim como Otávio, colega de equipa do avançado, e Rúben Neves, que disputou esse jogo ao serviço do Al Hilal.

Otávio saiu mesmo lesionado do encontro, que acabou com a vitória do Al Hilal, de Jorge Jesus, nas grandes penalidades (5-4 nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos).

Em ação no último fim de semana na final da Taça de Portugal, Diogo Costa e Francisco Conceição (FC Porto) e Gonçalo Inácio (Sporting) poderão também ter direto a mais alguns dias de descanso.

O mesmo poderá acontecer com Bruno Fernandes e Diogo Dalot, ambos do Manchester United, e Rúben Dias e Bernardo Silva, os dois do Manchester City, que estiveram na final da Taça de Inglaterra.

Nesse mesmo fim de semana, Nuno Mendes e Vitinha ajudaram o Paris Saint-Germain a conquistar a Taça de França, podendo assim ter permissão para chegar mais tarde, enquanto Danilo e Gonçalo Ramos não foram utilizados.

Devido a lesão, Pepe não atuou no Jamor no triunfo do FC Porto e os primeiros dias do estágio de Portugal deverão confirmar se o central de 41 anos está ou não em condições de poder participar no próximo Europeu.

Na semana que antecedeu o arranque do estágio, José Sá, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, João Neves, Pedro Neto e Diogo Jota já estiveram a treinar na Cidade de Futebol, em sessões conjuntas com alguns jogadores dos sub-21 e comandadas por Rui Jorge.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

Antes de partir para solo germânico, a seleção nacional vai realizar três jogos de preparação frente a Finlândia (terça-feira no Estádio José Alvalade), Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.

Lista dos 26 convocados de Portugal:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Pepe (FC Porto), Gonçalo Inácio (Sporting), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing).

- Médios: João Palhinha (Fulham, Ing), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (Al Nassr, Ara) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), João Félix (FC Barcelona, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Francisco Conceição (FC Porto) e Pedro Neto (Wolverhampton, Ing).

LG // PFO

Lusa/Fim