Horas depois da vitória lusa ante a Eslovénia (28-26), em Varazdin, foram os anfitriões a confirmarem o apuramento dos portugueses, no segundo lugar do Grupo I da ronda principal do Mundial.

Portugal, agora integrado no lote de oito melhores seleções do mundo, avança com quatro pontos, mais um do que os húngaros e menos um do que os croatas. A Eslovénia não pontuou.

A Dinamarca, que hoje venceu a 'poule' III ao bater a Noruega por 35-29, é o adversário por um lugar nas meias-finais, em jogo marcado para quinta-feira, pelas 15:00 (hora em Lisboa), em Varazdin.

SIF (APS) // MO

Lusa/fim