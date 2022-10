Diana Silva adiantou Portugal, aos 28 minutos, mas Tessa Wullaert repôs a igualdade, aos 40, de grande penalidade, antes de Fátima Pinto, aos 89, assinar o tento que deu o triunfo à equipa lusa e confirmar a qualificação para o derradeiro 'play-off' continental.

A equipa das 'quinas' vai agora defrontar a Islândia, em jogo do segundo 'play-off' de apuramento, agendado para terça-feira, às 18:00, em Paços de Ferreira.

Se ultrapassar as islandesas e for uma das duas melhores (pontos somados na fase de grupos, com primeiro, terceiro, quarto e quinto, e na segunda ronda do 'play-off') entre as três vencedoras da segunda ronda, Portugal qualifica-se para o Mundial.

Caso consiga o apuramento, mas como pior dos apurados, Portugal segue para um 'play-off' intercontinental, que ditará as últimas três vagas, na Nova Zelândia (17 a 23 de fevereiro de 2023), com Taiwan, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai.

A fase final do Mundial feminino realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.

MO // VR

Lusa/Fim