Após uma corrida feita a alta velocidade, a decisão das medalhas ficou para o sprint final, no qual a dupla portuguesa pontuou seis pontos, que a deixaram com 31, a apenas um da França, campeã do mundo e que foi terceira nos Europeus.

A Alemanha sagrou-se campeã, com 43, com a Itália a segurar a prata, com 34.

Os dois portugueses fizeram o primeiro ataque a 137 voltas do final e, embora não tenham conseguido dar uma volta ao pelotão, conseguiram vencer três sprints e somar 15 pontos.

Iúri Leitão e Rui Oliveira voltaram a tentar deixar o pelotão a 30 voltas do final, juntando-se na frente à Itália, conseguindo vencer mais dois sprints e conseguir o segundo lugar no sprint final, que valia a dobrar, para conseguir mais seis pontos.

"Fizemos uma excelente corrida e tanto o Iúri como o Rui estiveram muito bem. A corrida foi muito dura, muito exigente e estou muito orgulhoso do trabalho que eles desenvolveram. Demonstraram a qualidade de Portugal e dos seus corredores, e deixámos a nossa marca neste campeonato da europa. Saímos daqui motivados para continuar a trabalhar e a evoluir ainda mais", disse o selecionador português Gabriel Mendes.

Portugal conquistou duas medalhas nos Europeus de Grenchen, com o ouro de Maria Martins em scratch e a prata de Rui Oliveira na perseguição.

"Diria que fizemos um excelente campeonato e que cumprimos os objetivos que tínhamos estabelecido. Terminámos todas as provas de resistência no top 10 e ainda conquistamos duas medalhas. Além disso, o Rodrigo Caixas melhorou significativamente a sua marca na perseguição individual, o que foi muito positivo. Queremos sempre melhor e continuaremos a progredir nesse sentido", referiu Gabriel Mendes.

