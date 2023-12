Numa votação feita pelos adeptos durante os últimos dias no sítio oficial do organismo, o avançado luso-brasileiro, de 26 anos, bateu a concorrência do argentino Ángel Di María, que joga pelo campeão nacional Benfica, do brasileiro Samuel Lino, vinculado ao Atlético de Madrid, após ter despontado pelo Gil Vicente, e do espanhol Joselu, do Real Madrid.

Galeno esteve envolvido em quatro dos cinco golos marcados pelo FC Porto na receção aos ucranianos do Shakhtar Donetsk (5-3), na quarta-feira, da sexta e última jornada do Grupo H, permitindo aos 'dragões' acederem pela 14.ª vez aos oitavos de final da prova.

Esse desempenho permitiu também ao extremo ser o 'homem do jogo' e o jogador mais pontuado na equipa da semana da Liga dos Campeões, na qual aparece ainda Di María.

Galeno já tinha sido eleito o melhor futebolista da primeira jornada, após ter juntado dois tentos e uma assistência na vitória 'azul e branca' na visita aos 'mineiros' (3-1), realizada em 18 de setembro, na cidade alemã de Hamburgo, face à invasão da Rússia à Ucrânia.

O FC Porto ficou no segundo posto da 'poule', com os mesmos 12 pontos dos espanhóis do FC Barcelona, mas em desvantagem no confronto direto, sendo o único representante português no sorteio da próxima fase, aprazado para segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

Já o Shakhtar Donetsk foi relegado para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, ao fechar na terceira posição, com nove pontos, contra os três do campeão belga Antuérpia, último colocado.

