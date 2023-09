Um autogolo de Relvas, aos 17 minutos, colocou os vimaranenses, que somaram a segunda derrota consecutiva no campeonato, a vencer, mas os algarvios, que alcançaram o primeiro triunfo na prova, deram a volta ao resultado na fase final da partida, com um 'bis' de Carlinhos, aos 81, na conversão de uma grande penalidade, e aos 90+6.

Com esta vitória, o Portimonense abandona a zona de descida, subindo ao 13.º lugar, com cinco pontos, enquanto o Vitória conserva o quinto lugar, com nove.

