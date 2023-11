Em Portimão, Hélio Varela (14 minutos) e Ronie Carvalho (38) marcaram os golos dos algarvios, com Benny a reduzir para os transmontanos, que somaram a terceira derrota seguida.

Com este triunfo, o Portimonense subiu ao nono lugar, com 14 pontos, enquanto o Desportivo de Chaves continua em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo posto, com sete.

