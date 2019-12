Portimonense reduzido a 10 'arranca' empate ao Rio Ave O Portimonense, reduzido a 10 nos últimos 25 minutos, conseguiu 'arrancar' um empate 1-1 na receção ao Rio Ave, no jogo de abertura da 14.ª jornada da I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/portimonense-reduzido-a-10-arranca-empate-ao-_5df41446ef78a3798912a777





A equipa vila-condense adiantou-se no marcador aos 21 minutos, através de Diego Lopes, mas Jadson, aos 79, repôs a igualdade no marcador, numa altura em que os algarvios já jogavam com menos uma unidade, depois da expulsão, por acumulação de cartões amarelos, de Henrique, aos 66 minutos.

Com este empate, o Rio Ave subiu provisoriamente ao sexto lugar com 19 pontos, enquanto o Portimonense conserva o 16.º posto, primeiro acima da linha de despromoção, com 12.

