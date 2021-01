Depois de na última ronda ter sido batido (3-0) em Vila do Conde pelo Rio Ave, Paulo Sérgio fez a antevisão do encontro e garantiu que o Portimonense está avisado para as dificuldades que vai encontrar com o Belenenses SAD, que utiliza um sistema defensivo povoado e sai rápido para o ataque, podendo surpreender os adversários.

"Convém que venham vitórias sempre, não é? De facto, não conseguimos o resultado que procurávamos na semana passada e temos de dar uma resposta já, uma resposta firme, para irmos de encontro aos nossos objetivos. A equipa está a trabalhar bem, está motivada, séria todos os dias no trabalho, e eu estou confiante numa boa resposta", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Paulo Sérgio falou dos reforços que chegaram já em janeiro com a reabertura do mercado de transferências e explicou que os futebolistas que chegaram, nomeadamente Ewerton e Bruno Moreira, vêm "alargar o leque de opções".

"É disso que estamos carenciados e eu tenho convicção que esses dois elementos vêm ajudar o grupo a tornar-se mais forte. Depois, se jogam ou não jogam isso são decisões, porque os que cá estavam também têm qualidade. Nós precisamos é de ter um grupo competitivo, não quer dizer que os que chegaram têm de jogar obrigatoriamente", acrescentou.

Sobre a partida de segunda-feira (20:15) diante do 14.º classificado da tabela, com 12 pontos, mais um que o Portimonenses, que é 16.º, Paulo Sérgio referiu que é um adversário que "trabalha defensivamente com uma linha de cinco" e se torna numa "equipa compacta no seu reduto defensivo", que "defende bem e com muitas unidades e sai muito bem para ataque rápido e para contra-ataque".

"Temos o adversário estudado, sabemos e não é novidade para ninguém que essa é a característica e o modelo que Petit [treinador do Belenenses SAD] tem trabalhado, é uma equipa muito perigosa a explorar as costas do adversário e que se agrupa muito bem para defender juntos, e isso tem valido o registo com poucos golos sofridos", assegurou o técnico.

Paulo Sérgio realçou, no entanto, que o Portimonense também estava "dentro desse registo até Vila do Conde" e contava uma prestação defensiva "interessante", mas considerou que a "estatística reflete o passado e depois de amanhã [na segunda-feira] é outra história" e espera que os seus jogadores sejam "capazes e competentes para somar os três pontos".

O treinador falou ainda da possibilidade de a equipa poder jogar de forma diferente no ataque, com a chegada do avançado Bruno Moreira, que ingressou na equipa algarvia depois de ter rescindido com o Rio Ave.

"É um avançado diferente do Beto, do Vaz Tê e do Fabrício, portanto aporta-nos outro tipo de características também ao nosso jogo caso resolva utilizá-lo ou seja utilizado, porque é um ponta-de-lança com mais características de nove", argumentou.

