Hélio Varela deu o empate ao Portimonense, aos 90+7 minutos, depois de os vila-condenses terem estado por duas vezes em vantagem, com golos de Amine, aos 21, e de Pantalon, aos 83, depois de Carlinhos ter empatado para os algarvios, aos 63.

Com este empate, o Portimonense, que termina o campeonato em casa do rival Farense, permanece no 16.º e antepenúltimo posto, que disputa o play-off com o terceiro classificado da II Liga, com 29 pontos, a um do Estrela da Amadora, que hoje perdeu em Vizela (4-0) e recebe na última ronda o Gil Vicente, que tal como o Estoril Praia ficou hoje com a permanência assegurada, com vantagem no confronto direto com os algarvios (3-0 e 1-1).

