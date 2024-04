A equipa de Portimão, que na ronda anterior interrompeu um ciclo de oito jogos sem ganhar, ao vencer em Chaves 3-2, ainda chegou a uma vantagem de dois golos, depois dos tentos de Tamble Monteiro (oito minutos) e do brasileiro Alemão (26), mas os casapianos, que vão na terceira partida sem perder, reagiram e igualaram através do japonês Soma (34) e do bósnio Zolotic (59).

Com este empate, o Portimonense continua em situação complicada no campeonato, ocupando o 16.º lugar, de disputa do play-off de manutenção, com 27 pontos, enquanto o Casa Pia segue num tranquilo nono lugar, com 32 pontos.

