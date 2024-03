Na partida disputada em Portimão, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo, com a equipa algarvia a jogar desde os 69 minutos com menos um jogador, por expulsão do defesa Pedrão.

Com este empate, o Portimonense, que não vence há cinco jogos na I Liga, está em 14.º, com 23 pontos, um acima da zona de disputa do play-off de manutenção, enquanto o Vizela, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer e segundo empate seguido, continua em 18.º e último, com 18, a quatro da primeira formação livre da descida, que é o Estoril Praia, em 15.º.

