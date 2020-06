A Federação Internacional de Motociclismo revelou hoje uma atualização do calendário do campeonato do mundo de Bajas.

Portugal tem duas das três rondas que fazem parte desta agenda: a Baja do Pinhal de 11 a 13 de Setembro e a Baja Portalegre de 5 a 7 de Novembro.

Do calendário inicialmente previsto, saíram já a Baja da Jordânia e a Baja da Hungria, ambas canceladas devido à pandemia do novo coronavírus que está a afetar países por todo o mundo.

O campeonato começará de 23 a 25 de Julho com a Baja de Aragon (Espanha). Seguem-se as duas rondas portuguesas, estando ainda por confirmar uma possível data para a Baja do Dubai.

(Foto: Facebook Baja Portalegre 500)