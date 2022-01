Porro, que recuperava de uma lesão muscular na coxa direita, está de fora há mais de um mês, tendo disputado o último jogo em 11 de dezembro com o Boavista, quando saiu lesionado, e Daniel Bragança falhou as meias-finais da Taça da Liga.

O médio apresentava uma tendinopatia no joelho esquerdo, e, por isso, falhou o jogo de quarta-feira, em que os 'leões' garantiram a passagem à final de sábado, depois de venceram o Santa Clara, por 2-1.

No treino de hoje na Academia de Alcochete, Rúben Amorim teve, assim, dois 'reforços' de peso, numa sessão em que os titulares do jogo de quarta-feira em Leiria, "fizeram apenas trabalho de recuperação".

O Sporting volta a treinar na sexta-feira, às 10:30 na Academia de Alcochete estando a conferência de imprensa de antevisão da final, com a presença de Rúben Amorim e de um jogador, agendada para as 18:00 no Estádio José Alvalade.

A final da Taça da Liga, entre Sporting e Benfica, disputa-se no sábado, no Estádio Dr. Magalhães Pessoas, em Leiria, a partir 19:45, num jogo com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de futebol de Braga.

