Polisport já está a fazer chegar as viseiras aos profissionais de saúde





As viseiras produzidas pelo Grupo Polisport já estão a chegar aos profissionais que estão na “linha da frente” no combate ao novo coronavírus.

Num post feito nas redes sociais, o a empresa portuguesa afirma que “ao dia de hoje já conseguimos chegar a várias instituições como o Hospital Eduardo Santos Silva, Hospital Militar do Porto, GNR – Guarda Nacional Republicana – Ovar, Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, Lactogal – Produtos Alimentares, SA, Centro Social S. Pedro Castelões, entre outras que diariamente vão partilhando connosco as suas necessidades.”

Uma das marcas mais conceituadas em todo o mundo na produção de plásticos para as motos Offroad, “o Grupo Polisport continua a reunir esforços para que as viseiras de proteção – produzidas em parceria com as empresas Jeteprodesign e Clenport 3D- cheguem a um maior número possível de profissionais de saúde. E, consigam chegar também aos profissionais que se encontram na linha da frente para que os portugueses tenham acesso aos bens de primeira necessidade.”

Sem dúvida, uma atitude de louvar por parte desta empresa que tem levado a produção com bandeira portuguesa aos quatro cantos do mundo.

(Foto: Facebook Polisport)