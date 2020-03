Polisport ajuda a produzir viseiras para proteger profissionais de saúde É um orgulho vermos uma marca associada o Motociclismo a contribuir para a proteção dos profissionais de saúde numa altura em que são eles que estão na linha da frente no combate contra o novo coronavírus. Aideia surgiu através da cooperação de diversos parceiros, nomeadamente, Miguel Fernandez Gomes, com a empresa Clenporte, que produz os desporto MotoSport desporto/polisport-ajuda-a-produzir-viseiras-para_5e7f9f1c95e8c8194519b475





É um orgulho vermos uma marca associada o Motociclismo a contribuir para a proteção dos profissionais de saúde numa altura em que são eles que estão na linha da frente no combate contra o novo coronavírus.

Aideia surgiu através da cooperação de diversos parceiros, nomeadamente, Miguel Fernandez Gomes, com a empresa Clenporte, que produz os suportes das viseiras e do apelo de vários grupos criados nas redes sociais, como o Grupo “Coisas que Imprimem e Outras que Entopem”, aos quais não conseguimos ficar indiferentes.

O Grupo organizou-se e o nosso Departamento de Inovação rapidamente desenvolveu um protótipo com as placas que usamos para produzir os capacetes de ciclismo, criando assim as viseiras. As mesmas estão agora a ser ultimadas e melhoradas para garantir a melhor e maior segurança para os profissionais de saúde.

As viseiras de proteção terão caráter 100% solidário com o objetivo, único e exclusivo, de munir os profissionais de saúde com os meios apropriados para trabalharem em segurança e devidamente protegidos. É esperado que os materiais cheguem a maior número de unidades de saúde possíveis.

Se tem conhecimento de alguma unidade ou profissional de saúde que necessite deste material por favor contactem o Miguel Fernandez Gomes, que rapidamente dará o melhor seguimento ao pedido. O Grupo Polisport associa-se, desta forma, ao combate contra o Coronavírus, de forma a conseguir ajudar os profissionais de saúde a ter o material necessário para o combate à pandemia da COVID-19.