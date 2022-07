Os polacos Michal Bryl/Bartosz Losiak somaram a terceira vitória em torneios do Beach Pro Tour 2022, juntando o Challenge de Espinho, ao de Tlaxcala, no México, e ao de Doha, no Qatar.

Michal Bryl e Bartosz Losiak venceram por 2-1 os austríacos Moritz Pristauz e Martin Ermacora - atletas que foram medalhados com o bronze no Europeu de 2019 e no Challenge de Doha -, pelos parciais de 17-21, 21-13 e 15-11.

"Estamos muito felizes pela nossa primeira vitória aqui, em Espinho. Não estávamos a jogar muito bem, especialmente em Gstaad, mas aqui concentrámo-nos e tentámos sempre lutar em todos os jogos. Esta medalha de ouro significa muito e esperamos conseguir manter este nível nas próximas competições", referiram os vencedores.

A medalha de bronze foi para uma dupla que venceu, em 2018, a etapa do World Tour disputada em Espinho.

Os letões Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins foram afastados da final pela dupla polaca, mas 'vingaram-se' nos seus compatriotas Piotr Kantor/Maciej Rudol, tendo alcançado a medalha de bronze, com um triunfo por 2-0, com os parciais de 21-17 e 21-14.

Taliqua Clancy e Mariafe Artacho Del Solar, vice-campeãs olímpicas em Tóquio2020 e bronze no Mundial de 2019, venceram as norte-americanas Corinne Quiggle/Sarah Schermerhorn, por 2-1, com 19-21, 21-19 e 15-12, e 'bisaram' em Espinho, depois do triunfo em 2018.

"É a segunda vez que estamos em Espinho e a segunda vez que vencemos aqui, nesta praia maravilhosa, pelo que não poderia ser melhor. Estamos muito cansadas, mas igualmente muito orgulhosas da nossa dupla porque lutámos muito e soubemos dar a volta", salientaram.

No terceiro lugar do pódio espinhense ficou a dupla brasileira Andressa Cavalcanti/Vitória de Souza, após derrotar, por 2-0, com 21-19 e 21-18, as espanholas Paula Soria e Sofía González, que se mostraram algo desgastadas após terem efetuado oito jogos neste torneio.

APS // MO

Lusa/Fim