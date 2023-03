"Pol Espargaró foi transferido na última noite para o hospital Quironsalud de Barcelona, sob supervisão do Dr. Ángel Charte. A equipa em Barcelona vai agora tratar dele e mantê-lo sob observação", referiu a equipa, numa nota no Twitter, na qual agradeceu os cuidados prestados em Faro.

No sábado, a Tech3 disse que Pol Espargaró ia fica em observação durante o fim de semana, depois do violento acidente na segunda sessão de treinos livres de MotoGP da prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade.

Na sexta-feira, o diretor médico do MotoGP, Ángel Charte, tinha referido que Espargaró tinha sofrido traumatismos no peito e nas costas e estava "consciente, alerta e a responder bem".

O acidente aconteceu a cerca de 14 minutos do final da segunda sessão de treinos livres do GP de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve. Depois de ser assistido na pista, Espargaró foi transportado de ambulância para o centro médico do circuito, antes de ser levado de helicóptero para o hospital de Faro.

