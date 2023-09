"O Tribunal Nacional Antidopagem informa que, de acordo com a recomendação do Procurador Nacional Antidopagem, pronunciou a suspensão provisória de Paul Labile Pogba", pode ler-se no comunicado da Nado, no qual faz saber que o jogador violou os artigos 2.1 e 2.2 devido à presença de metabólitos da testosterona.

A Nado não especifica a data em que Pogba foi testado, mas, segundo a imprensa italiana, que revelou a informação, a análise foi efetuada no dia 20 de agosto, após o jogo entre a Udinese e a Juventus, da primeira jornada do campeonato italiano, no qual não chegou a ser utilizado.

Se a contra-análise confirmar a presença de metabólitos de testosterona, o internacional gaulês arrisca uma suspensão de quatro anos.

O campeão mundial pela França em 2018 teve uma época 22/23 de pesadelo, quer fora quer dentro do campo, na qual somou lesões, de tal modo que não fez mais do que 10 partidas, o que o deixou de fora do Mundial de 2022, no Qatar.

Fora do campo foi vítima de uma tentativa de extorsão por parte de um grupo organizado, no qual estava envolvido um dos seus irmãos, Mathias.

Em 27 de agosto, Pogba, cuja última partida tinha ocorrido a 14 de maio, retornou à competição no empate (1-1) em casa, frente ao Bologna para a Serie A.

JEC // VR

Lusa/fim