O vencedor do Tour2020 cumpriu os 27,2 quilómetros do exercício entre Changé e Laval em 32 minutos, sendo 19 segundos mais rápido do que o suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), segundo, e 27 do que o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), terceiro.

Van der Poel, que foi quinto no 'crono', manteve a liderança da geral, na qual Pogacar é agora segundo, a oito segundos, e o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) é terceiro, a 30.

Na quinta-feira, a sexta etapa da 108.ª edição da Volta a França vai ligar Tours a Châteauroux, no total de 160,6 quilómetros.

