O atual bicampeão da 'Grande Boucle', de 23 anos, cumpriu os 129,7 quilómetros entre Saint-Gaudens e Peyragudes em 03:25.51 horas, à frente do dinamarquês da Jumbo-Visma, que cortou a meta com o mesmo tempo do vencedor no segundo lugar, com o norte-americano Brandon McNulty, também da UAE Emirates, a ser terceiro a 32 segundos.

Na quinta-feira, disputa-se a derradeira etapa de montanha da 109.ª Volta a França, uma ligação de 143,2 quilómetros entre Lourdes e o alto do Hautacam, para a qual Vingegaard vai partir com 02.18 minutos de vantagem sobre Pogacar, e 04.56 sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS), que hoje perdeu tempo para o duo da frente, mas reforçou o terceiro lugar da geral.

