Duas semanas depois de ter vencido o 'monumento' Volta a Flandres, o esloveno voltou a triunfar numa das mais importantes clássicas do calendário, impondo-se em solitário no final dos 253,6 quilómetros, entre Maastricht e Berg en Terblijt, nos Paíxes Baixos.

Pogacar gastou 6:02.02 horas para completar o percurso, menos 38 segundos do que o irlandês Ben Healy (EF Education-EasyPost) e 2.14 sobre o britânico Thomas Pidcock (INEOS), os dois últimos a 'sucumbir' ao poderio do esloveno.

'Pogi' fez os primeiros estragos no pelotão a 80 quilómetros da meta, deixando apenas uma quinzena de ciclistas na frente da corrida e, nem mesmo um furo a menos de 40 quilómetros, o afetou.

Já depois do furo, fez nova investida, a que apenas resistiram Healy e Pidcock, que, contudo, a menos de 30 quilómetros do final foram incapazes de seguir na roda de Pogacar, que caminhou para mais uma vitória espetacular.

"Foi uma vitória incrível, não esperava estar tão cedo na fuga, depois corri muitos quilómetros com um furo, mas pude mudar de bicicleta e chegar à meta. Dei o máximo até ao final, estou muito feliz", disse.

O início monstruoso de temporada de Pogacar teve assim mais um capítulo, com a 11.ª vitória do ano, com destaque para Volta a Flandres e as classificações finais da Volta à Andaluzia e do Paris-Nice.

Pogacar teve ainda um quarto lugar na Milão-São Remo, o outro 'monumento' em que participou este ano, e aponta já para a Flèche Wallone, na quarta-feira, e para a Liège-Bastogne-Liège, a quarta das cinco principais clássicas do calendário, que se corre no próximo domingo e que venceu em 2021.

Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) foi o melhor português, no 32.º lugar, a 4.06 minutos de Pogacar, com Ruben Guerreiro (Movistar) a terminar em 39.º, a 6.17, enquanto André Carvalho (Cofidis) e Rui Oliveira (UAE Emirates) não concluíram a Amstel Gold Race.

NFO // MO

Lusa/Fim