Pogacar venceu a última etapa, um circuito de 145,3 quilómetros realizado em Barcelona, com o tempo de 03:15.23 horas, superando num sprint em grupo reduzido os franceses Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) e Guillaume Martin (Cofidis), segundo e terceiro na etapa.

O esloveno dominou por completo a Volta à Catalunha, terminando com quatro vitórias em etapas e com o triunfo na geral com 03.41 minutos de vantagem em relação ao espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) e 05.03 sobre o colombiano Egan Bernal (INEOS), segundo e terceiro respetivamente.

O português João Almeida, colega de equipa de 'Pogi', fechou hoje a sétima etapa no grupo principal, no 20.º posto, com o mesmo tempo do vencedor, assegurando o nono lugar da geral, a 06.33 minutos do líder.

Pogacar conquistou ainda camisola dos pontos e a da montanha, deixando apenas a juventude para o francês Lenny Martinez (Groupama-FDJ).

