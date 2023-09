Em Nice, os uruguaios voltaram a dar bons sinais, mas isso não chegou para impedir que a Itália ganhasse, quando utilizou todos os seus 'pesos pesados' ofensivos, e que marcasse de novo um ponto extra.

A Itália, que pela segunda vez passa a marca dos quatro ensaios, chega aos 10 pontos, mais dois do que a França, e lidera o Grupo A do Campeonato do Mundo que os gauleses estão a organizar.

Os próximos adversários dos transalpinos, claramente motivados, são os mais difíceis - a França e a Nova Zelândia, favoritas a seguir em frente no torneio.

A França, com duas vitórias, tem 'desperdiçado' os pontos bónus e segue com oito, mais três pontos do que a Nova Zelândia, que tem um jogo com vitória e outro com derrota (frente aos gauleses).

Ao intervalo, o Uruguai comandava por 17-7, não marcando mais qualquer ponto depois do reatamento. A vantagem explicava-se pela forma como tirou partido de duas superioridades numéricas, por exclusão, para marcar dois ensaios.

O parcial da segunda parte foi um 'arrasador' 31-0 para os italianos, quando o jogo assumiu contornos de 'sentido único'.

A 'Nazionale' terá agora o seu verdadeiro teste, contra os All Blacks, para se perceber se é candidata a algo mais do que a simples presença na fase final.

Quanto ao Uruguai, pode ter deixado escapar o terceiro lugar, que qualifica diretamente para o próximo Campeonato do Mundo, que se disputará na Austrália.

