O piloto luso, que largou da 17.ª posição da grelha, concluiu as 28 voltas a 18,035 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que ganhou cinco pontos ao líder do campeonato, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que foi segundo, a 0,492 segundos, com o australiano Jack Miller (Ducati) em terceiro, a 2,163 segundos.

"Foi uma corrida difícil, em que dei o meu melhor para recuperar posições mas senti alguns problemas com o pneu traseiro que me dificultaram a aproximação e a ultrapassagem aos adversários", começou por explicar o piloto natural de Almada, citado pela assessoria de imprensa da KTM.

Miguel Oliveira deixou a garantia de que a equipa fez "todos os possíveis", ainda assim considerando que o fim de semana foi "super-agradável" e que "é sempre bom regressar" à pista de Spielberg, onde conquistou a primeira vitória na categoria rainha do Mundial de Velocidade, em 2020, "e correr diante dos fãs da KTM".

"Conseguimos alguns pontos mas não estamos satisfeitos com o resultado e seguimos para Misano [em São Marino, palco da próxima prova, em 04 de setembro] querendo algo mais", concluiu o piloto português.

Com o resultado de hoje, Miguel Oliveira mantém o 10.º lugar do campeonato, com 85 pontos, a 115 do líder, o francês Fábio Quartararo.

