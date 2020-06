"O FC Barcelona é um dos maiores clubes do mundo e fazer parte dele é o momento mais alto de qualquer jogador. Para mim, é um sonho que se torna realidade. Estou feliz e orgulhoso. Não só por mim, mas pelos meus pais, pela minha família e por toda a Bósnia-Herzegovina", disse Pjanic, em declarações ao site oficial da federação bósnia.

Na segunda-feira, o FC Barcelona anunciou a contratação do jogador de 30 anos, que passou as últimas quatro temporadas na Juventus.

De acordo com os catalães, Pjanic assinou um contrato até 2024 e a sua transferência custou cerca de 60 milhões de euros.

Internacional bósnio (93 jogos e 14 golos), o médio fez a sua formação no Luxemburgo, onde viveu desde os sete anos devido à guerra na Bósnia, e depois em França no Metz, tendo de seguida, já como profissional, passado por Lyon e Roma, antes de chegar à Juventus. Com a 'vecchia signora', conquistou três Serie A e duas Taças da Itália.

Pjanic vai continuar ao serviço da Juventus até final desta época, que foi prolongada devido à pandemia de covid-19, e só depois deixará o clube em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo para rumar à Catalunha.

