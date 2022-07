"A equipa de andebol do Benfica reforçou-se com Vladimir Vranjes. É internacional bósnio, joga na posição de pivô e chega da Bielorrússia, onde jogava no Meshkov Brest", pode ler-se no comunicado divulgado pelos 'encarnados', no sítio oficial.

O experiente jogador de 33 anos mostrou-se entusiasmado por jogar no Benfica, um "clube muito grande e com ótimos jogadores".

"Eu sei que é um clube muito grande. Já joguei contra o Benfica e tem ótimos jogadores. Estou muito satisfeito por fazer parte deste grande clube. Posso prometer que vou lutar por todos os objetivos em todos os jogos e em todos os treinos", expressou Vranjes, citado pelas 'águias'.

Vladimir Vranjes conta com passagens por clubes como o Pick Szeged e Tatabánya, da Hungria, Slovenj Gradec, da Eslovénia, e o RK Borac, da Bósnia e Herzegovina, onde iniciou a carreira.

