"O facto de defrontarmos a Espanha já na meia-final não altera a nossa preparação. No entanto, sabemos que será a meia-final mais exigente e mais dura que tivemos até agora. Para nós, é como uma final e, se queremos ser campeãs da Europa, temos de estar preparadas para ultrapassar qualquer adversário. A nossa motivação acaba por ser maior", afirmou Pisko.

Em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, a jogadora de 33 anos, universal do Nun'Álvares, salientou que a seleção nacional, a estagiar em Rio Maior, tem estado "focada e concentrada" nos treinos e também "empenhada" em chegar ao Europeu o mais bem preparada possível.

"O objetivo é chegarmos na máxima força ao dia 17. Queremos estar a 100% na meia-final contra a Espanha", reforçou Pisko, que tem 101 jogos e 25 golos pela equipa das 'quinas'.

Antes do Europeu, Portugal tem dois testes de preparação, ambos perante a Ucrânia, na sexta-feira e no sábado.

A 'final four' do Campeonato da Europa feminino de futsal vai decorrer entre 17 e 19 de março, em Debrecen, com Ucrânia e Hungria a disputarem a outra meia-final.

