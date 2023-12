De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos 'dragões' na Internet, um veículo chocou com a traseira do carro conduzido pelo dirigente, que "se encontra bem e pronto para prosseguir com a atividade normal", sem que fossem identificadas outras mazelas.

André Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto e eventual candidato às eleições dos órgãos sociais do clube 'azul e branco', que devem ser realizadas no primeiro semestre de 2024, deixou votos de "rápidas melhoras" a Jorge Nuno Pinto da Costa nas suas redes sociais.

Sporting e FC Porto, empatados na liderança da I Liga, com 31 pontos, defrontam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve, no clássico da 14.ª jornada, que terá hoje a visita do atual campeão nacional Benfica, terceiro, com 30, ao Sporting de Braga, quarto, com 29.

RYTF // AMG

Lusa/Fim