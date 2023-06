"Sérgio [Conceição], nós vamos continuar juntos, a ganhar e a ter os jogadores que te querem muito, que acreditam em ti e que se sentem bem no clube. Os 10 títulos que venceste no FC Porto, para aquilo que desejas, que queres e que o teu filho quer, não são suficientes", disse, citado pelo site dos 'dragões'.

Um dia depois do triunfo na Taça de Portugal, frente ao Sporting de Braga (2-0), o treinador e o plantel dos 'dragões' entregaram no museu do clube o troféu, juntamente com a Supertaça e a Taça da Liga, conquistadas igualmente esta época.

"Vamos partir para o futuro hoje. Estas taças magníficas são do passado. Hoje, começa o futuro e na próxima época temos de estar a entregar Taças ao Museu em várias ocasiões", defendeu.

Pinto da Costa assegurou que a conquista o encheu a ele e aos "portistas todos de uma alegria enorme", lembrando que o FC Porto venceu três dos quatro títulos nacionais em disputa, o que "é realmente brilhante", mesmo não sendo tudo o que queriam, com a perda do campeonato para o Benfica.

"Podem todos ter a consciência de que foi uma época feliz, de vitória e que ficará marcada na história do FC Porto e na vossa história no futebol", assumiu Pinto da Costa, que acrescentou que "até o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] disse que estava muito impressionado com o espírito do FC Porto".

