"A confiança no técnico não é para apregoar, tem de se mostrar, dando cobertura ao que ele entender ser o melhor para levar o clube às vitórias. O Sérgio Conceição está na quinta época no FC Porto e vai alcançar um recorde que um dia será imbatível: nunca mais um treinador vai estar tantos anos seguidos no clube, para aí uns dez. Como mais nenhum presidente será capaz de estar 40 anos à frente do clube, até porque as pessoas agora são muito menos malucas", referiu o dirigente.

Sobre o espaço dedicado ao treinador, Pinto da Costa revelou que é uma homenagem que demonstra "a importância de Sérgio Conceição na vida do FC Porto".

"Chegou numa altura muito difícil do clube e conseguiu reconquistar títulos, que não ganhávamos há quatro anos. Como se viu ontem [quinta-feira, vitória sobre o Benfica, por 3-1, na I Liga], não há percalço qualquer que seja capaz de fazer tremer a sua determinação e encontra sempre soluções positivas para chegar à vitória. É um anseio que eu tinha há muito tempo", referiu o presidente na cerimónia de inauguração do novo espaço no Museu.

Pinto da Costa falou ainda dos três treinadores que marcaram o seu percurso enquanto dirigente, e onde encaixa também Sérgio Conceição.

"Há três treinadores que me marcaram profundamente: Dorival Yustrich, José Maria Pedroto e Sérgio Conceição. Foram os treinadores com quem mais identifiquei no futebol e na convivência diária. É uma satisfação saber que o Museu do FC Porto fica mais enriquecido e que o Sérgio fica com a convicção de que todos nós reconhecemos o seu mérito e temos todo o gosto em que ele esteja aqui. E tenho muita satisfação em saber que ainda ficará muito mais tempo", terminou.

JYA // NFO

Lusa/fim