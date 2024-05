No Estádio Nacional, em Oeiras, os 'dragões' bateram com reviravolta o recém-campeão nacional Sporting (2-1, após prolongamento) na final da 84.ª edição da prova e venceram o troféu pela 20.ª vez, e quarta em sete temporadas sob orientação de Sérgio Conceição.

O FC Porto voltou a acumular três êxitos seguidos na Taça de Portugal, tal como já havia feito entre 2008/09 e 2010/11, num ciclo em que os dois primeiros foram arrebatados por Jesualdo Ferreira e o último chegou sob orientação do então treinador André Villas-Boas.

Antes, esse registo apenas tinha sido logrado em dose dupla pelo Benfica, que se impôs entre 1984/85 e 1986/87 e de 1948/49 a 1952/53 - a edição de 1949/50 não foi realizada.

No palmarés da Taça de Portugal, o FC Porto reforçou o estatuto de segundo clube mais laureado, ao juntar 20 cetros, seis abaixo do recordista Benfica e três acima do Sporting.

André Villas-Boas atingiu o primeiro troféu no futebol desde a sua tomada de posse como 34.º presidente do FC Porto, em 07 de maio, 10 dias depois de ter batido Pinto da Costa, líder há 42 anos e 15 mandatos, no ato eleitoral com maior afluência da história do clube.

À imagem de outros jogos disputados depois do sufrágio, os dois dirigentes sentaram-se quase lado a lado na tribunal presidencial do Jamor e abraçaram-se logo após o final da partida, tendo levantado juntos o único troféu vencido pelo terceiro colocado da I Liga em 2023/24, pouco menos de 48 horas antes de efetivarem a transição de poderes na SAD.

André Villas-Boas, de 46 anos, vai passar a assumir funções a partir de terça-feira, dia no qual Pinto da Costa, de 86 anos, termina oficialmente um percurso de 27 épocas à frente daquela sociedade, que é responsável pela gestão do futebol profissional 'azul e branco'.

Desde 30 de julho de 1997, data da fundação da FC Porto SAD, o dirigente mais antigo e titulado do futebol mundial somou 41 troféus em provas internas e quatro além-fronteiras.

Os 'azuis e brancos' acumularam 14 campeonatos, 12 Taças de Portugal, 14 Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, bem como uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental, uma Taça UEFA e uma Liga Europa, na altura treinados por Villas-Boas.

O FC Porto passou a ostentar 85 cetros no futebol, os mesmos do Benfica, que, em igual período, arrebatou 24 troféus - incluindo oito edições da I Liga e três Taças de Portugal -, enquanto o Sporting alcançou 19 dos atuais 55, com quatro campeonatos e cinco Taças.

Pinto da Costa assumiu a presidência da SAD 'azul e branca' há 27 anos, mas já liderava os destinos do clube desde a primeira vez em que foi eleito, em 17 de abril de 1982, data a partir da qual testemunhou a obtenção de 69 cetros em pouco mais de quatro décadas.

Antes dos 45 conquistados sob a esfera da SAD, o clube tinha acrescentado ao palmarés nove títulos de campeão nacional, quatro Taças de Portugal, oito Supertaças, uma Taça dos Clubes Campeões Europeus, uma Taça Intercontinental e uma Supertaça Europeia.

Pinto da Costa revitalizou em diversos domínios o FC Porto, cujos primeiros 89 anos de existência ocasionaram apenas a conquista de 16 troféus no futebol - sete campeonatos, quatro Taças de Portugal, uma Supertaça e quatro edições do extinto Campeonato de Portugal -, antes de reconfigurar a correlação de forças com os rivais Benfica e Sporting.

A título exemplificativo, os 'dragões' ostentam agora tantas vitórias (16) na prova 'rainha' desde abril de 1982 como 'águias' (nove) e 'leões' (sete) juntos, sendo essa supremacia visível ainda na I Liga (23 contra 19) e na Supertaça Cândido de Oliveira (22 contra 17).

