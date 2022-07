"Amanhã [sábado], vão ter de gramar mais uma Taça para os portistas, para o norte de Portugal e para os aziados. Vamos continuar a lutar. Podem ter a certeza que amanhã e sempre entraremos para ganhar em todos os campos e modalidades. Sabemos que nem sempre é possível fazê-lo, mas teremos sempre o estímulo da vossa presença", atirou o líder máximo dos 'dragões', durante um emocionado discurso em São Pedro da Afurada.

De visita à Casa do FC Porto daquela freguesia de Vila Nova de Gaia, onde foi recebido em apoteose por dezenas de adeptos, Pinto da Costa salientou ter visto uma "receção fantástica, carinhosa e amiga", quase dois meses depois da nona 'dobradinha' do clube.

"Já aqui estive muitas vezes e esta não vai ser a última. Prometi que, sempre que o FC Porto fosse campeão [da I Liga], viria aqui confraternizar e festejar convosco. Hoje, aqui estou e marquem no vosso calendário: para o ano cá estaremos novamente", afiançou.

O dirigente assumiu que o "carinho e o amor" transmitido pelos adeptos "dá força para lutar todos os dias com alguns bandalhos que têm um ecrã para diariamente traduzir o ódio que têm à região norte de Portugal", onde o FC Porto emerge como "um baluarte".

"O FC Porto sente e vibra com tudo aquilo que se passa e nos prejudica. É por isso que sou há muitos anos um alvo a abater, mas estou aqui convosco e não tenho medo deles. Inventem as maiores mentiras, apregoem as demissões - ainda hoje desmentidas pelo próprio Sérgio Conceição -, e não tenham o mínimo de vergonha, mas nós estamos aqui. Eu e vocês estamos aqui e o FC Porto está aqui", agregou Pinto da Costa, de 84 anos.

O líder 'azul e branco' esteve acompanhado pelos presidentes da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e da Mesa da Assembleia Geral do FC Porto, Lourenço Pinto, entre outras personalidades locais, do clube e da Casa do FC Porto da Afurada.

"Tenho a felicidade de, nas duas cidades que mais amo, o Porto e Vila Nova de Gaia, ser medalha de ouro numa e cidadão de mérito noutra. Tenho a felicidade de ter à frente dessas duas Câmaras Municipais os melhores presidentes das autarquias que há em Portugal", finalizou Jorge Nuno Pinto da Costa, sem prestar declarações aos jornalistas.

A formação de Sérgio Conceição estreia-se oficialmente em 2022/23 com a disputa da 44.ª edição da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao recém-despromovido Tondela, finalista vencido da última edição da Taça de Portugal, no sábado, às 20:45, em Aveiro.

