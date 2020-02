Pinto da Costa confirma fim da carreira de Casillas O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, confirmou hoje o fim da carreira do guarda-redes espanhol Iker Casillas, que na segunda-feira anunciou a intenção de se candidatar à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol. desporto Lusa desporto/pinto-da-costa-confirma-fim-da-carreira-de_5e4bfb10c935e51293a183bd





O dirigente falou aos jornalistas à entrada para o Tribunal de Justiça do Porto, onde está a ser ouvido por videoconferência, como testemunha no julgamento da invasão à academia do Sporting, em Alcochete.

"O Iker Casillas, antes de anunciar a candidatura, veio ao Porto almoçar comigo e comunicar a sua decisão de terminar a carreira", disse o presidente do FC Porto.

Pinto da Costa comentou a decisão do guarda-redes internacional espanhol, revelando que ficou "muito contente e comovido" com a atitude de Casillas.

"Foi impressionante durante toda a sua carreira, esteve apenas em dois clubes - o FC Porto e o Real Madrid -, e como homem está em atividade plena. Fará falta como pessoa, pois ainda antes do jogo em Guimarães, enviou-nos uma mensagem em vídeo, que ele mesmo filmou e que foi partilhada no nosso balneário, antes do jogo", revelou.

Casillas anunciou na segunda-feira que será candidato às próximas eleições na Real Federação Espanhola de Futebol, não revelando, no entanto, o seu futuro imediato enquanto jogador. Desde 01 de maio de 2019, altura em que sofreu um enfarte, que o atleta não voltou a jogar.

