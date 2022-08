O piloto natural de Almada, que arrancou da 13.ª posição da grelha, cortou a meta 2,727 segundos depois do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que deixou o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em segundo, a 0,426 segundos, com o australiano Jack Miller (Ducati) em terceiro, a 0,614.

Com estes resultados, o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que foi oitavo em Silverstone, mantém a liderança do Mundial de MotoGP, com 180 pontos, mais 22 do que o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que foi nono.

