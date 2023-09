Bou venceu a sétima e última prova do campeonato, que também passou por Portugal, garantindo o 17.º título nesta modalidade, aos quais junta, ainda, 16 da versão de pavilhão.

Desde 2007 que Toni Bou é campeão do mundo consecutivamente.

O piloto catalão venceu o primeiro dos dois dias de prova, resultado suficiente para festejar a conquista do cetro desde já.

Bou somou 30 pontos de penalização contra os 47 do segundo classificado, o espanhol Jaime Busto (GasGas), com o espanhol Gabriel Marcelli (Honda) em terceiro, com 48.

