Redding realizou as 21 voltas ao traçado português em 34.08,039 minutos, com uma diferença de apenas 0,877 segundos para o turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e de 0,915 para o britânico Jonathan Rea (Kawasaki), que partiu na 'pole' para a corrida.

Arrancando da segunda posição da grelha, Redding assumiu logo na etapa inicial a liderança, mas teve sempre no seu encalço os dois perseguidores, numa intensa luta pela vitória que definiu o pódio desde o princípio, com uma diferença considerável.

O alemão Garrett Gerloff (Yamaha) terminou no quarto posto, a cerca de nove segundos do vencedor, com o italiano Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a terminar a 13,636 e o britânico Chaz Davies (GoEleven) a 17,177, completando o 'top' seis.

Na sétima posição, terminou o holandês Max Van der Mark (BMW), com os espanhóis Álvaro Bautista (Honda) e Tito Rabat (Ducati) em oitavo e nono, respetivamente, tendo o italiano Andrea Locatelli (Yamaha) concluído a lista dos 10 primeiros classificados.

A corrida ficou marcada pelas quedas do irlandês Eugene Laverty (BMW), que concluiu em 18.º, e do britânico Alex Lowes (Kawasaki), em 19.º, bem como pelas desistências do francês Christophe Ponsson (Yamaha) e do italiano Samuele Cavalieri (TPR).

Na classificação geral de pilotos, o hexacampeão mundial Jonathan Rea permanece na liderança, com 73 pontos conquistados, mas viu Scott Redding aproximar-se com a vitória de hoje, somando 65. Em terceiro, segue Toprak Razgratlioglu, com 50.

No domingo, decorre a corrida de 'superpole', em formato de 'sprint', às 11:00, que também pontua para o campeonato, e, às 14:00, é a vez da última corrida no Estoril, após o Mundial se ter iniciado em Aragão (Espanha), no passado fim de semana.

O circuito do Estoril recebe pela quarta vez o Mundial de Superbikes, depois de 1988, 1993 e 2020, estando a decorrer à porta fechada, sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19.

