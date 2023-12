Gil de Ferrán, de 56 anos e detentor do recorde de velocidade em pista da série CART, com uma volta a 241,428 milhas (388,54 quilómetros) por hora, estava a competir acompanhado pelo seu filho ainda menor Luke, quando parou o carro referindo que não se sentia bem, tendo sido ainda transportado para um hospital, mas acabou por morrer.

Nascido em 11 de novembro de 1967 em Paris, mas naturalizado brasileiro, Gil de Ferrán era atualmente consultor da escuderia McLaren, tendo iniciado a sua carreira na Fórmula 3 britânica, ganhando depois, nos Estados Unidos, sete provas de CART e cinco da IndyCar, entre 1995 e 2003.

Ferrán conquistou dois títulos da CART, em 2000 e 2001, e 50 pódios como piloto da escuderia Penske, tendo o seu maior feito ocorrido em 2003, quando conquistou as 500 Milhas de Indianápolis, naquela que foi a sua quarta e última participação, num final de corrida em que bateu na linha de chegada o seu compatriota e companheiro de equipa Hélio Castroneves.

"A Indycar está profundamente sentida com a morte do duas vezes campeão e lenda das corridas Gil de Ferrán", refere a Fórmula Indycar em comunicado, ao qual juntou uma fotografia do seu triunfo em Indianápolis.

