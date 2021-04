Com a KTM, Benavides, que era piloto da Honda, vai defender o título conquistado em janeiro passado no Dakar e lutar pelo campeonato no mundial de todo-o-terreno, competição na qual foi vice-campeão em 2017.

"Sinto-me emocionado por me juntar à equipa KTM. É uma grande mudança, pois abre um novo capítulo na minha carreira desportiva. Creio que tomei a melhor opção, que me permite mais vitórias no Dakar e no Mundial", refere o piloto, em nota divulgada pela KTM.

Benavides, de 32 anos, refere ainda que planeia visitar a fábrica na Áustria e depois viajar para o Dubai para se "adaptar à moto e a equipa".

