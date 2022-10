O piloto, de 26 anos, tinha contrato com a Alpha Tauri por mais uma temporada, mas a equipa satélite da Red Bull aceitou libertá-lo mediante o pagamento de uma compensação financeira.

"Estou encantado por me unir à família Alpine e começar um novo capítulo da minha carreira na Fórmula 1", frisou o piloto gaulês, que soma 103 Grandes Prémios disputados após nove temporadas na categoria máxima do automobilismo mundial.

Gasly vai, assim, juntar-se ao também francês Esteban Ocon.

Está encontrado o substituto de Fernando Alonso, que no verão anunciou que se muda para a Aston Martin em 2023, depois de o australiano Óscar Piastri, o primeiro escolhido, ter dado uma nega à equipa francesa.

Gasly conta no seu palmarés com uma vitória, conseguida no GP de Itália de 2020.

O acordo será por dois anos, com outro de opção.

Já para o lugar de Gasly na Alpha Tauri foi anunciada a contratação do neerlandês Nick de Vries, de 27 anos, até aqui piloto da Mercedes no Mundial de Fórmula E, competição de veículos elétricos que conquistou em 2021.

O neerlandês também soma quatro participações nas 24 Horas de Le Mans.

De Vries junta-se, assim, ao japonês Yuki Tsunoda, depois de se ter estrado na Fórmula 1 esta temporada, no GP de Itália, com a Williams, substituindo o tailandês Alexander Albon, operado de urgência a uma apendicite, numa corrida que terminou na nona posição.

"Estou emocionadíssimo por me unir à Alpha Tauri e agradeço à equipa e à Red Bull por me darem esta oportunidade", disse, em comunicado.

Com estas contratações, sobram dois lugares no pelotão de 2023. Falta saber se o alemão Mick Schumacher mantém o assento na Haas e quem será o substituto do canadiano Nicholas Latifi, de saída da Williams.

AGYR // NFO

Lusa/Fim